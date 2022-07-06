誤導遺漏促銷會籍涉違商品例　海關拘旅遊推廣公司6職員

海關早前接獲多名市民舉報，指尖沙咀一間旅遊度假推廣公司，涉嫌以誤導性遺漏的不良營商手法，向市民銷售旅遊會籍，涉嫌違反商品說明條例。海關不良營商手法調查組指揮官楊郁文表示，該公司有職員在銷售旅遊會籍期間，涉嫌遺漏及隱藏重要資料，未有向顧客表明，於繳付會籍費用後，仍需繳交額外費用以使用相關服務。其中更有受害人指出，該商戶在銷售過程中，向受害人訛稱可以免費獲得會籍成為會員。不過當受害人簽署文件後，銷售人員隨即改口，向受害人表示須購買指定金額的旅遊會籍，才可成為會員。最後，受害人因不能抵受銷售人員的多番游說，無奈繳付全數金額購買有關會籍。

海關經調查後，於今日(6日)採取行動，拘捕該間公司的6名職員(21至63歲)，關員同時在該間公司，檢走一批懷疑與案有關物件，當中包括文件及手機。初步調查顯示，涉案公司會以曲折手法銷售會籍，如透過電話訪問形式主動接觸顧客，在獲得顧客的姓名及聯絡資料後，職員會再次聯絡及邀請顧客親臨公司出席「旅遊講座」，並以領取免費禮品作為招徠。當顧客出席有關講座時，職員便極力推銷有關旅遊會籍計劃，一般費用約為8萬至10萬港元，整個銷售過程長達數個小時，期間公司會有多名職員展開游說，若顧客表示離開，更會遭有關職員勸阻，某些個案中，有顧客的私人物品會被扣起，從而令他們無法脫身，到最後無奈下只好簽約。

此外，涉案公司職員在銷售會籍計劃時，並沒有向顧客講解有關合約內的條款細則，其中即使顧客繳付了全數費用，但仍需負擔其他的額外費用，否則便未能享受相關服務。同時有職員更巧立名目，促使顧客購買一些金額較高的旅遊會籍。隨着旅遊限制逐漸放寬，因此海關呼籲市民在選擇有關服務時，應小心選擇，光顧信譽良好的公司，同時更要小心細閱合約條款，一旦懷疑有公司違反有關商品說明條例及其他守則，應主動向海關提供資料及作出舉報。