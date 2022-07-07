尿頻小便不通或膀胱癌先兆　基因檢測有助制訂治療方案

不少人可能忽略尿頻和小便不通的問題，但原來這是膀胱癌的徵兆之一。膀胱癌為本港癌症10大殺手，每年新增約400宗新症，常見在55至70歲的人士身上，男女患者比例約為三比一。雖然現時醫學昌明，治療技術有進步，但其5年的復發率仍可高達73%。專科醫生建議，有家族癌症病史人士應進行基因檢測，以制訂個人化治療方案，提升患者的存活率。

膀胱癌部分症狀與膀胱炎或腎石相似，常見的症狀同為小便帶血和尿頻。臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉提醒，若出現尿頻、小便困難等徵狀應立刻求醫。膀胱癌常見徵狀為小便帶血，且可能沒有痛楚，情況在初期可能會斷續出現。嚴重時會形成血塊，令膀胱脹痛及小便不通。膀胱癌可分為0至4期，第0期腫瘤局限於黏膜層；第1期腫瘤已超過黏膜層；第2期腫瘤入侵至膀胱肌肉層；第3期腫瘤組織入侵至膀胱周圍組織；第4期腫瘤入侵至膀胱以外器官，且或者淋巴腺轉移。而常見治療包括手術治療、膀胱直接灌注治療、標靶治療等。

梁廣泉又指，若患上擴散性癌症較難根治，每5名擴散性膀胱癌患者，便有1名有FGFR基因突變，常規治療對此類患者成效有限，需要透過基因檢測以配對合適標靶藥物，治療特定膀胱癌基因突變，減慢腫瘤生長提升存活率。而少吸煙、少食醃製或含防腐劑食物有助預防膀胱癌。