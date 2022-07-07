基層初中生師友配對　減跨代貧窮

司長級帶領4個工作小組，處理跨代貧窮、土地房屋等問題。其中「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」由政務司司長陳國基帶領，他指初步構思小組會為來自弱勢社群的初中學生制訂為期一年計劃，進行師友配對、個人發展規劃和財政支援，首批招募2,000名初中學生。

被問到為何需要由司長親自統籌計劃，他指計劃需要大機構，不同政府部門配合，由他統籌能令事情更完美和順暢，加上行政長官重視青年工作，由他帶領能達至最高成效。他又解釋，對跨代貧窮小組的工作包括統籌計劃、向商界募捐以及徵集師友，政府會向每名參與計劃學生的配對義務師友，師友將分享人生經驗，安排學生參觀，並進行工作影子計劃，希望助學生擴闊視野，加強自信，並建立正確理財觀念，擺脫跨代貧窮。

負責帶領「地區事項統籌工作組」的政務司副司長卓永興表示，工作範圍包括大規模清潔行動、從根源解決涉及多部門處理的環境衞生問題，包括衞生黑點、環境、市容等，期望在一至兩個月內付諸行動，並將根據經驗設定行動方案，恒常化地在各區執行。期間亦將廣泛邀請地區組織參與，今年10月將開展第二階段工作，又強調工作組的成立是希望為市民建設宜居的生活環境，並非一暴十寒「只放數個月環境衞生煙花」。