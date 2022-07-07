東方日報A1：設4工作小組　政府肯改　拭目以待

本港貧富懸殊等深層次問題嚴重，失業率高企，外界批評政府愈扶愈貧，再加上樓難，基層市民陷於水深火熱之中。新一屆政府上任近一周，為處理跨代貧窮、土地房屋供應等問題，密鑼緊鼓推出成立4個工作小組，分別由司長或副司長領導，負責官員需要在8月提交指標。政府高層亦會與議員定期每月召開一次「前廳交流會」，以加強施政效率。有議員指民生無小事，政府應採取更進取改革態度，以設立扶貧及房屋供應時間表，讓人拭目以待；亦有學者憂雷聲大雨點小，相信短期內未必有立竿見影的成果，亦促請會議避免流於「口水會」。

行政長官李家超上任後，昨日首次出席立法會答問大會。他指出，為促進行政立法良性互動，會實踐行政主導，建議每月在立法會舉行「前廳交流會」，他會率先與三司長、三副司長等，與議員進行首次會議，之後會輪流由不同司長或副司長帶領5、6名局長出席，交流會可設定或不設定議題，令官員與議員建立緊密協作關係及讓官員解說政策。他又強調今屆政府為執行型，要求各局長在其政策範圍，就指定項目定下指標，並於8月呈交指標，他亦指示成立4個工作組，由司級官員帶領，處理跨代貧窮、土地房屋供應、公營房屋項目和地區事務，4個工作組將盡快成立，並公布工作細節。

當中協助弱勢社群解決跨代貧窮的小組，會由政務司司長帶領，協助居住在劏房初中學生的扶貧方案，至於土地房屋供應統籌組則會由財政司司長帶領，負責統籌協調土地發展的政策局和部門。

多名具工會背景的議員對政府設4小組處理民生事宜表示歡迎，其中議員黃國期望政府打擊跨代貧窮及在職貧窮，並帶頭令政府外判工都能得到市場成果，亦希望最低工資有調整，令基層勞工得到保障，社會發展惠及勞工。另一議員陸頌雄指民生無小事，若政府可以迅速回應可以為市民打強心針，又建議政府與防火、滅罪、委員會、區議會合作吸收民間聲音。議員郭偉强建議最低工資一年一檢，要讓市民相信辛勤工作，生活有改善，所以最低工資一定要有調整，而議員鄧家彪亦呼籲政府設立減貧目標。

在新設的4個小組，其中兩個與房屋相關。議員劉國勳指很多市民都對此有好大期望，希望縮減房屋建設項目時間，並且精簡程序及修改相關法例，加快土地供應時間。他又指政府可以選擇更進取的政策，並且設立時間表，包括3年上樓的目標及每年房屋供應數量。至於發展北部都會區，他指希望盡快成立專責小組，與內地方面加強溝通，以加快推動相關計劃。

對於政府推出相關措施，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強相信小組的成立是為了解決累積多時的民生問題，並指小組需避免過多的跨部門協調，以免推卸責任，更重要的是避免「口水會」，相信小組短期內未必有立竿見影的成果，需一年半載始有效果。他又指上屆政府曾舉辦土地大辯論，惟效果不彰，因此今屆政府不應重蹈覆轍，反而要大刀闊斧，從根源解決住屋及貧窮問題。他又指各部門首次提交的指標會較為保守，未必會令人眼前一亮。

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