港人想趁夏季外遊　79%受訪者表示有計劃6至9月離境

隨着氣溫上升，港人想趁夏季出外旅遊的需求亦日益熾熱。調查顯示，已感抗疫疲勞的香港旅客，正考慮趁今個暑假出遊。高達79%香港受訪者表示有計劃6至9月離境外遊，當中過半受訪者(51%)表示已預訂了機票或住宿；另外，28%受訪者有計劃在此期間旅行，但仍在規劃行程。整體而言，89%受訪者表示，對於在未來幾個月到海外旅行感到「非常有興趣」或「有興趣」。

近半(48%)受訪者表示，對海外旅行感到更安全及有信心，疫苗接種、航班和住宿供應日益穩定、目的地放寬入境要求，以及旅遊業的支援及措施，減輕了他們對外遊的憂慮。香港旅客當中年齡介乎36至45歲之間的旅客，最渴望夏季出旅，62%表示已預訂了旅程，而年齡介乎18至25歲的旅客中僅26%人表示已預訂夏季旅行行程。

已有外遊大計的港人亦準備好足充「彈藥」，調查顯示，香港旅客平均較其他受訪亞洲市場，如日本、南韓及新加坡旅客闊綽。26%本地受訪者表示，為夏季外遊準備每人花費超過15,000港元。儘管日本只開放予旅行團遊客入境，且有不少限制，但日本依然受港人青睞。是次調查中，東京、大阪和北海道均打入五大最受歡迎旅行目的地。