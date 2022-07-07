天水圍粉嶺擬建兩文化設施　估算造價逾72億元

為配合香港文化藝術長遠的發展需要，政府擬於天水圍及粉嶺興建兩座文化設施。據文化體育及旅遊局公布最新詳情，位於天水圍的文物修復資源中心，預算造價達25.5億港元，目標是取得撥款後4年內完成；而粉嶺第11區的新界東文化中心，則涉及47.1億港元，目標5年內完成。兩個項目合計涉及公帑72.6億港元。

擬建的文物修復資源中心，選址位於天水圍天業路，佔地約4,924平方米，毗鄰天水圍*天業路)社區健康中心、中華基督教會方潤華中學。據項目初步設計，資源中心將會是康文署現有博物館外全港最大型的展覽及教育資源中心，樓高14層及1個低層，其中1至5層部分空間為公眾教育及參觀等設施，如用作展覽的多用途活動空間及文物研習室等。項目的 第二期工程將會興建體育館、圖書館及公眾停車場等設施。

至於新界東文化中心，佔地約17,740平方米，選址鄰近粉嶺北區政府合署、粉嶺法院大樓。該中心樓高九層，包括地面七層及地庫兩層，提供配備多用途設施的表演場地，包括一個設有約1,400個座位的演藝廳、一個設有約700個座位的劇場、一個設有約180個座位的多用途劇場、一個兒童戲場，以及創藝室、排練室各兩個。