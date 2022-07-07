司局長領銜前廳交流　過程非公開乏監察　議員憂形式化

政府公布，司局長等高官將會與議員定期每月召開一次「前廳交流會」，以加強施政效率。議員謝偉俊今早(7日)在電台節目表示，以往通常由政黨牽頭、或有重要法案時，議員才會約見官員。由於今屆議會較多新議員，官員與議員之間認識未必足夠，議員對部分議題熟悉度不足，有機會溝通是好事，相信可顯示政府的團結及機動性，定期交流亦有助雙方合作。

惟交流會非公開形式，過程亦沒有傳媒監察，謝偉俊認為憂慮交流會將流於「形式化」，建議可先試行「摸酒杯底」形式，其後再改善程序。以往雖有行政長官「短問短答」環節，即使當時曾有人提出修例，將特首納入防賄條例規管，但最後亦沒有落實。至於該環節應否保留，謝偉俊認為，並非每個特首都適合「唇槍舌劍」地交流，亦有人較支持「家庭式關係」，每人處事風格不同。若可以和諧地處理事務，不一定要如上法庭般爭拗，最重要是透過溝通解決問題。

立法會主席梁君彥向傳媒表示，安排能讓議員及官員定期面對面作恒常交流，建立緊密協作關係，官員亦可更好地向議員解說政策、了解民情。若行政立法有良性互動，議政質素亦會相應提升。