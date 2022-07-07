不滿劃一加薪2.5% 　4小公務員工會對提高加幅未逹共識

政府提出公務員調薪方案，劃一將低、中、高層公務員薪金加幅定為2.5%，引起公務員工會強烈反彈。政府昨日(7日)會晤4大公務員工會代表，而4小公務員工會曾考慮發出聯合聲明，但最後意見不一致而決定各自表述。

政府人員協會主席馬志成稱，昨日4小公務員工會有開會討論，但工會各自代表的工種不一，會員中的低、中、高層公務員比例又不同，最後意見未能達成一致，故4小公務員工會均同意各自表述，但未知是否4個工會均會發表聲明。他續稱，雖則各工會想提高公務員加薪幅度，但討論後發覺連建議加薪幅度都不一致，指最後未有共識，但形容「起碼都傾過」，料今日內去信政府表達意見。香港公務員總工會主席馮傳宗則表示，4小公務員工會昨日曾討論多個方案，以及商討以何形式或行動表達意見，不認為已決定各自表述，只是目前四小仍未得出結論或決定，相關商討仍在進行中。

對於公務員調薪，政務司司長陳國基表示，明白公務員過去兩年已經辛苦，政府已經平衡各項因素，會繼續與公務員工會溝通，希望大家接受一個政府認為合適的加幅。被問及特首政策組組長人選，他指特首政策組仍在籌備當中，適時會公布細節。