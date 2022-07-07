團體批照顧者支援計劃欠時間表　津貼申請限制多

由勞工及福利局委聘顧問團隊進行的「香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究」報告早前出爐，報告提及建議照顧者應從社區承托照顧者、提升照顧者能力、多方協作，及確保照顧者支援措施的可持續性4方面入手；另有11項具體建議，包括提供合適的服務、社區券及現金的組合以支援照顧者等。有團體今日(7日)召開記者會批評，相關報告欠缺實施時間表；年屆八旬的李伯苦呻其照顧者因正領取⻑者⽣活津貼，而沒有資格收到照顧者津貼的申請邀請，為此大感無奈。

對於照顧者津貼不可與其他福利⾦同時領取，團體照顧照顧者平台批評有關方案已經不合時宜，亦漠視照顧者對社會的貢獻，故期望政府可採納其多項建議，包括改善現有的照顧者經濟⽀援、推動社會⼤眾認同照顧者⾝份、設立「照顧者專屬⼀站式服務中⼼」、改善替代照顧服務、推動照顧者友善的⼯作環境及社區設施、照顧者科技⽀持及照顧者技能培訓及⽣涯發展等等。

作為殘疾人士的照顧者嘉儀亦分享其申請照顧者津貼的經歷，指即使是收到社署的邀請，經歷重重難關亦未能成功，可⾒其申請程序的困難。她又就研究中提及有關對於照顧者經濟⽀援的建議感到失望，尤其在照顧者津貼的部分；批評研究並沒有考慮以肯定照顧者貢獻及確立照顧者⾝份作為照顧者津貼的⽬的之⼀，仍然是以「扶貧」的⾓度出發，忽略了⼀眾照顧者對於照顧⼯作的付出。