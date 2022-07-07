去年5性工作者染愛滋　介乎51至63歲　防護中心：值得關注

本港短時間內出現多宗愛滋病新增病例，情況值得關注。衞生防護中心今日(7日)公布，去年8月至今年6月，共錄得5名女性性工作者新感染愛滋病病毒病例，全部感染者均為華裔，皆為年過5旬，年紀最大為63歲，其中一人出現急性感染。

衞生防護中心公共衞生服務處主任黃加慶指，上述情況異常，值得關注，呼籲女性性工作者保持高度警覺，定期做檢測以及避免不安全性行為。 患者年齡介乎51至63歲，其中一人出現急性感染，其餘4人沒有任何病徵，她們在確診前3至19個月內有陰性測試結果，5人情況穩定，已接受愛滋病治療和護理。衞生防護中心會展開一系列措施加強防範，包括加強為油尖旺區及深水埗區的女性性工作者檢測和輔導服務，以及為男顧客提供流動檢測及免費派發避孕套等。

黃加慶又指，政府與多個非政府機構推行各項預防愛滋病的服務，並透過舉行線上工作坊、推出愛滋病病毒自我檢測等新策略，於新冠疫情期間維持檢測和其他預防愛滋病工作的覆蓋面。他亦提醒市民應恒常及正確使用避孕套，以減低感染愛滋病病毒的風險。