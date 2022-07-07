IB放榜英基錄36名狀元　逾半選海外升學　11人揀留港讀醫

昨日(6日)放榜的國際文憑大學預科課程(IBDP)本港共誕93名滿分狀元，當中，英基學校協會轄下7間中學一共有36名學生考獲45分滿分佳績，榜眼則有62名，成本地學校贏家。校方今(7日)率眾尖子亮相，有狀元同時獲香港大學及英國劍橋大學法律系取錄，但認為海外課程更深入完善，故選擇海外升學。

英基行政總裁葛琳表示對今屆學生斐然的表現感欣喜，儘管過去幾年本港環境充滿挑戰，但同學依然努力用功，展示了韌性和堅毅精神。在36名滿分狀元中，僅約14人選擇繼續留在本地升學，其中11人均選讀香港大學及中文大學醫科。

來自英基沙田學院考獲滿分的羅衍晴表示，同時獲港大及英國劍橋法律系取錄，認為劍橋課程內容更完備，期望跳出舒適圈去海外留學。被問及對本港法治的看法，羅表示任何法律都存在灰色地帶，沒有完美無瑕，對本港法治依然有信心。來自同校同樣考獲45分的曾靖喬指會選讀港大工商管理學。曾表示，姐姐亦是往屆狀元，故在應考前壓力頗大，今得悉成績感輕鬆。