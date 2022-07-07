雙程證漢殺妻案　被告稱跪妻求停爭吵不果後行兇

持雙程證、操客家話的的六旬漢，涉嫌於2019年在牛頭角上邨常富樓家中亂刀劈死妻子，案件今日（7日）在高院續審。被告事後向警方表示，死者因買餸事宜不繼打罵他，他曾跪下百般求情但都無用，「被佢（妻子）搞到亂晒龍」，於是先用菜刀朝死者「亂咁劈」，再拿出置於麻雀枱下的木櫈，往死者頭部扑，直至死者再無反應，他就洗手更衣去深圳閒逛，最後返港自首。

現年66歲的無業被告肖春強，被控在2019年11月14日，謀殺當時55歲的妻子王鳳桂。控方今繼續播放被告與警方進行的錄影會面紀錄。被告稱當日凌晨時分，他穿白色睡衣和死者仰臥在床，他們因買餸問題爭吵，期間死者開始用拳頭打他，兩人糾纏一會，便雙雙滾落床，床被也遭拉落地。死者沒有停手，一邊罵他「X街」一邊打他，他跪低求情說「唔好咁啦，識咗20年啦，咩錢都畀晒你啦」，不過死者無動於衷繼續罵和打他。

被告續指，他見自己跪都無用，覺得「心好亂」，就往廚房執起菜刀朝死者亂劈，他都不清楚自己劈中哪裏，只知道死者曾經嘗試推開及「嗌救命」。他用刀劈完再拿木櫈擊向死者頭部一下，見死者血流如注，失去知覺就停手。由於他的手沾有血漬，於是他去洗手間洗手，繼而換上西裝落樓，乘搭的士經落馬洲往深圳。他在深圳周圍逛，然後回羅湖口岸，向該處的執法人員說「老婆被我打死咗，我要去自首」。

案件編號：HCCC 337/2020