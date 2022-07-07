鋼琴教師被控非禮2女生　官判其中1控罪成立還押候判

於教育中心任教的鋼琴教師被指非禮2名年僅7歲及9歲的女學生，他早前否認3項非禮罪，經審訊後，今天（6日）在九龍城裁判法院被裁定其中1項非禮罪成，另外2項控罪則罪名不成立。裁判官梁雅忻把案件押後至7月22日判刑，以待索取7歲女童的創傷報告、及被告的心理報告和社會服務令報告，期間被告須還押懲教署看管。

33歲被告梁湛恩，被控於2021年8月23日，在旺角太子道西某教育中心猥褻侵犯7歲女童X，及分別於2021年7月19日及7月26日，在同一地址猥褻侵犯9歲女童Y。裁判官裁決指，X在錄影會面及審訊時的作供表現直率，對於描述被告觸碰的過程，附有動作示範，她即使面對律師盤問，毫不動搖，亦非常努力地向法庭作供。裁判官不認為女童X是心懷不軌及捏造事實，因她細膩描述身體被觸碰時「打哂冷震，起雞皮」。女童X是上課學生，遇到猥褻行為時會感到害怕及不知所措，未必即時作出反應，而女童X在離開教育中心後即時向其母親投訴，亦合情合理。裁判官認為被告自辯供稱是糾正女童X坐姿的說法牽強，亦不接納被告供稱他是為協助X整理衣物時，才觸碰到她的身體此說法。

裁判官指被告沒有得到女童X同意，伸手其衣服內，猥褻意圖非常明顯。至於被告涉嫌非禮Y的指控，裁判官就裁定控方未能在毫無合理疑點下證明被告有猥褻意圖。因此只判涉及X的1項控罪成立，其餘2項控罪不成立。辯方作初步求情指，在同類型案件中不算嚴重，不涉及利誘、暴力及恐嚇，對女童X的情緒影響不大，並為被告申請於候判期間保釋，但遭裁判官拒絕。

案件編號：KCCC 2490/2021