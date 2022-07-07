發展局稱加快北部都會區發展　明年下半年交新板塊發展方案

有關加快共建深港口岸經濟帶的議員議案獲得通過。發展局局長甯漢豪指將會加快北部都會區發展，其實當中部分已經動工，未來10年會完成4成的土地平整工程，去年10月曾提出都會區內的新發展板塊，爭取明年下半年至2024年間提出詳細發展方案，包括土地、基建、發展安排。對於厭惡性設施，她指北部都會區有需要的設施，將其設計好、現代化就可以融入大都會。

議員鄧家彪在辯論發言時指出，要提供政策讓深圳及香港有競爭、有合作，例如醫療、社會服務、教育培訓等互通。對於對接深圳，他以東平洲為例，指現時都只有一個太陽能電燈，反問「好意思話香港先進？」並強調東平洲沒有、沒電、沒網絡，希望發展局與內地探討，讓深圳供應電力給東平洲，藉此體驗深港合作。

議員陳紹雄則指「逆水行舟，不進則退」，當深圳市乃至整個廣東省都已加快深港口岸經濟帶建設的時候，如香港依然「歎慢板」，那最終必然會跟不上國家的發展步伐，會被鄰近城市拋離，「蘇州過後冇艇搭」。因此，他希望新一屆政府能夠醒覺，在規劃共建深港口岸經濟帶方面，積極追落後，盡快做好發展規劃部署，把口岸經濟帶發展成為粵港澳大灣區建設中的新引擎，幫助香港更好融入國家發展大局。