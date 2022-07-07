都大將開辦兩個化驗課程　應對港醫療人才需求

應對香港醫院化驗人才不足，香港都會大學校長林群聲教授今(7日)在傳媒聚會上公布，都大上年成功獲教育局撥款4,000萬港元，用作開辦新課程，今年9月將開辦「醫療化驗科學理學碩士」課程及明年9月開辦「醫療化驗科學(榮譽)理學士」全日制本科課程，回應香港對醫療專才的需求。

雖然現時已有大學設有類似的學系，但校長相信香港缺乏醫療化驗人才，不擔心會出現收生不足問題。被問到教職員流失率情況，林校長表示護理學系是「重災區」，流轉率高達20%，既有移民潮，又被其他機構「搶人才」。但林相信人才流失不只是個別學校問題，而是整個香港要面對的問題。

現時都大正考慮將包含國安教育元素的核心價值單元課程，由原先「必修但不計學分」改為「必修、計學分」，但不考慮在新學年推行，暫時未有落實時間。都大同時籌備在校園開設物理治療中心，以非牟利模式營運，為物理治療學本科生提供臨床實習機會，中心同時會開放給市民使用。最後林校長希望新政府能支援整個大專教育，尤其是自資院校，令院校在辦學上更有力。