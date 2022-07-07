熔斷取消旅業叫好　僱傭中介促索性減隔離期解決外傭荒

政府今日(7日)宣布即日起暫緩航班熔斷機制，雖然「熔斷」航班可重飛，但就會加密抵港人士檢測次數，抵港人士於指定檢疫酒店須於第3天接受核酸檢測。新措施出爐後，旅遊業界代表表示歡迎，相信可為回流的留學生及其家庭減少不便之餘，亦可以避免航空公司出現大混亂機會。不過，有僱傭業界代表形容新措施只是聊勝於無，指菲律賓及印尼航班儘管未曾發生「熔斷」，但礙於檢疫房間不足，根本無法來港。此外，有醫生亦憂心相關措施會令個別航空公司監察鬆懈，令「外防輸入」名存實亡。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，過往每次熔斷均會令航空公司、酒店、旅行社及市民措手不及，最終釀成大混亂，亦增加不少額外成本，因此取消熔斷機制一定是好事，亦可以為已買航班的市民增加一份安心。他希望取消熔斷只是第一步，期望新政府日後可以進一步縮減隔離日數，甚至容許市民如有理想家居隔離條件下，實施居家隔離。

香港僱傭公會主席陳東風回應指，新措施未能有效解決本港的外傭荒，因目前外傭未能來港主因並非航班停飛，而是本港檢疫房間嚴重不足，尤其是最近正值留學生回港高峰期間。他解釋指，自4月1日政府恢復外傭入境，菲律賓及印尼來往本港的航班未曾熔斷，反之由於現時一房難求，不止外傭，還有許多身處外地的港人亦無法入境，故期望政府可以放寬隔離日數及增加檢疫房間供應，如將7日隔離降至3日，變相可加快酒店房間流動。

至於中大呼吸系統科專科醫生梁子超則指，新措施雖然有利不少入境人士，但擔心政府給予航空公司一個錯誤觀感，誤以為目前已可鬆懈，變相令「外防輸入」名存實亡。他又建議政府保留向個別未能執行政府防疫措施的航空公司保留追究權利。