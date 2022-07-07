議員質疑最低工資名存實亡　促一年一檢

最低工資自2011年5月起實施，本應防止工資過低，但有議員認為欠缺釐定準則，在今日(7日)的立法會會議上提出完善法定最低工資制度的議員議案。提出議案的勞工界議員郭偉強指出，最低工資的受惠人數在2011年是18萬，但上年大減至1.4萬人，成效大減，與市場嚴重脫節，質疑已經名存實亡，促檢視最低工資調整機制，並最少一年一檢。

郭偉強批最低工資欠缺方程式，每次政府都是提供營商環境及經濟數據，議會內勞方代表只能唱「獨腳戲」，基層市民每次都要硬食「兩年」通脹才能追補最低工資。他指2019年凍結最低工資，基層等於4年沒有加人工，面對通脹問題同時，購買力下降、人工沒有漲幅等於需要節衣縮食，滯後情況十分嚴重，要求政府實行一年一檢。他指最低工資本應滿足家庭基本需要，批現時最低工資仍少過綜援，因為綜援仍可以每年調整。

議員顏汶羽指，過去11年最低工資調整為34%，但甲類消費物價指數升幅38%，即最低工資跑輸通脹。他指出最低工資委員會要檢視整個流程，又批多輪檢討亦難以有共識。議員管浩鳴指最低工資未能追上生活費，最低工資起始基數低，就算與消費指數升幅比例類近，都未必能夠應付。管又稱社會對最低工資有相關檢討共識，政府應納入考慮，又稱最低工資應該參考公務員薪金調整方程式，反問行政長官及官員都可以參考消費指數調整，為何最低工資不可以？

勞工及福利局局長孫玉函稱，基層僱員在調整多次最低工資水平後，情況得到改善。他又稱最低工資委員會正在檢討，在10月前會向政府提交報告，希望委員會可以達到共識。