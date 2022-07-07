商界議員反對議案　指最低工資干預勞工市場

立法會今日(7日)審議完善法定最低工資制度議員議案，在多名商界議員反對下，議案遭否決。其中議員張宇人指，最低工資在很多國家只是政客為選票提出的政策，實際是糖衣陷阱、扼殺就業機會。他指籠統而言只是全民就業，加薪幅度應該與生產力看齊，最低工資只是干預勞工市場，舉例指洗碗工加人工，部長、經理、主任全部都要加。

張又稱法例規管最低工資非常扭曲，令競爭力大不如人，社會可能衍生不同效果。他又稱如果一年一檢最低工資是追通脹，是徹頭徹尾不懂經濟學的人說的歪理，反問如果通脹為300%，難道又要增加300%工資？議員易志明指，工資不理想僱員就會跳槽，工資指數在過去兩年都是上升，現時再增加最低工資水平會繼續增加中小企成本，表明反對議案。

議員李鎮強則批政府從來沒有考慮最低工資造成通脹等漣漪效應，中小微企在疫情間生意面臨壓力，每年提升最低工資智慧增加營運陳本，並不會提高勞動者購買力，最後造成僱主、僱員、社會三輸，建議針對性為在職貧窮人士提供補貼。紡織及製衣界議員陳祖恒發言時亦表明反對，認為最低工資已經足以提供保障，解決貧窮問題要支援特定人口，用其他政策讓勞工市場多元化才能解決問題。

最終選舉委員會出席人數為24人，8票贊成、2票反對、14票棄權；功能界別及地方選區出席人數為36人，7票贊成、9票反對、19票棄權，議案未獲得在席兩部分議員過半數贊成，因此被否決。勞福局局長孫玉函回應指根據世界組織研究香港競爭力一直名列前茅，可見最低工資並冇削弱香港競爭水平。他表示，香港勞動人口中只有0.5%正賺取最低工資，通脹只是委員會考慮的其中一個因素，而非全部因素。他又指政府沒有計劃改變最低工資法定政策目標，或除最低工資以外設定法定最低生活工資。有關議員所提及的「一年一檢」，需要壓縮檢視研究時間，屬於技術層面，而設立方程式需要推翻以往最低工資檢視框架，要尋求社會大眾共識。