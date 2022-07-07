機場海關截洗頭水毒郵包　檢450萬元液態冰毒拘收貨男

海關根據風險評估原則，上周六(2日)在赤鱲角香港國際機場查驗一票由泰國到港、報稱護膚品的空運包裹，並於包裹內裝載的26支洗頭水中，起獲共重約7.8公斤懷疑液態冰毒，市值約450萬港元。案件交由海關毒品調查科接手跟進，至昨日(6日)於屯門進行監控遞送行動，並以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名35歲男子。被捕男子報稱倉務員，相信有人收取4,000港元報酬，按指示到集運公司的自提點收取包裹，他已被控以一項「販運危險藥物」罪，案件明日(8日)於屯門法院提堂。

毒品調查科高級調查主任梁志鵬提醒，市民必須提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，以及接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民應避免將個人資料或地址交予他人作收取郵包及貨物用途。

另外，海關亦留意到，販毒集團最近利用集運公司偷運毒品，並將毒品混入大量正常貨物，企圖魚目混珠，增加執法人員的偵查難度，海關會適時調查策略及加強巡查，從源頭打擊毒品流入本港。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。