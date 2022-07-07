半年熔斷100次　盧寵茂：大量旅客無辜受累

港府以熔斷航班機制嚴防輸入個案，措施屢遭航空界及商界批評，政府今日(7日)公布即日起暫緩熔斷機制。醫務衞生局局長盧寵茂向東網表示，過去一個月本港啟動熔斷機制8次，每次僅牽涉8名確診入境患者，因此被影響行程的卻有數千人。而半年間，本港熔斷更有100次之多，很多旅客十分「無辜」，鑑於6月及7月是留學生回港的高峰期，政府決定暫緩計劃。

盧寵茂認為，熔斷機制「有空間改善」，現時本港每日輸入個案只佔本港單日總確診個案不足10%，在精準防疫的要求下，應該減少對市民，包括過關往內地及國際往來訪客造成的不便。談到原本的熔斷機制，他指一航班有5名或5%的乘客確診，航班就要停飛5日，年初至今，本港在半年中已引用100次熔斷機制。即約5名病人令「過千或逾2,000名想回港的人士」無門而入，政府的措施是要改善上述缺乏效率的現象。

他又稱，現有的數據顯示，接近60%的患者是於機場攔截，而檢疫酒店可找到另外35人，故每100名患者中，抵港5日內只有5人未被找出。若當局再提升核酸，相信可揪出更多患者。因此盧認為，輸入個案為本港帶來傳播的機會極微。