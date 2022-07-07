指法團招標「疑內定」　區議員被裁誹謗賠8萬港元

荃威花園業主立案法團在2018年處理管理公司新合約時，被時任荃灣荃威選區區議員林婉濱批評沒有公開招標，而只邀請8間公司投標，質疑法團做法疑屬「內定」。法團認為林的指控構成誹謗，遂入稟區域法院提控。案件於今年1月審訊，法官梁國安押後至今天（7日）頒判詞裁定法團勝訴，斥林完全違背區議員的職責，針對政治對手而散播陰謀論，下令林賠償8萬港元。

原告是荃威花園業主立案法團，被告是林婉濱。判詞透露，2017年2月1日至2019年1月31日，富城物業管理有限公司（富城）為荃威花園提供物管服務。由於富城合約期即將屆滿，原告於2018年年中，開始揀選管理公司事宜。但原告沒有透過公開廣告招標，而是邀請8間公司投標，結果只有富城投標，原告第2度發出邀請，但其餘7間公司仍沒回應。

判詞續指，被告指控原告內「疑『內定』左富城業主冇得揀，硬食加價35%」，又認為既然首次邀標不理想，第二次便應公開招標以增加選擇。原告稱被告的說法構成誹謗，被告則稱她在指控中用了「疑」字，即並非確定的事情。法官則稱，即使被告用上「疑」字，但文字需要整體考慮。在有關文字中，被告的指控僅建基於毫無根據的傳聞，而且她從無與原告溝通或要求解釋。明顯並無打算尋找事件真相，而是想散播陰謀論，製造誤解及不信任。

案件編號：DCCJ 4624/2018