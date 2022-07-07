餐飲集團高層被勒索案　男事主崩潰　泣稱妻昨離家出走

餐飲集團高層與公司分店女員工發展婚外情，在疏遠對方後稱被對方威脅公開2人照片，勒索50萬港元之案件，今天(7日)於區域法院續審，由辯方盤問男事主X。X在被盤問時情緒激動，稱自己感覺被人審判，更透露其妻子在知悉本案後離家，哭稱「老婆走咗」、「想搵返我最愛嘅老婆」。

被告黃莎莎(31歲)被控於去年9月10日至10月6日以恫嚇方式，不當地要求X交出50萬港元。辯方今天再問及X以前的案底，期間X突然情緒激動，稱其妻昨日(6日)用WhatsApp將媒體報道轉發給他及「走咗」，在證人台上表示「我係證人嚟，唔係被你審判」，哭稱「想搵返我最愛嘅老婆」，又指不知妻子現時居住何處，他想接妻子回家，稱「我依家個腦空白一片咁滯，我淨係想接佢返屋企」。

法庭早前已向男事主X批出匿名令，禁止任何人報道X的身份、其餐廳姓名，並於昨日加設條件，禁止報道X的案底和相關案情。惟辯方今仍問及X的案底，暫委法官葉啓亮遂再次提醒辯方不要違反匿名令限制。X今午續接受辯方盤問時，又表示希望在今天內完成證供，指猜測其妻到娘家暫住，打算今晚去接回妻子，稱「如果再遲無誠意，挽回頭家好重要。」案件明天(8日)續審。

案件編號：DCCC 1146/2021