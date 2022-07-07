龔如心千億遺產管理方案　高院一連5天開庭審理

已故華懋集團主席龔如心逾1,400億港元的遺產的受託人華懋慈善基金，於2015年被終審法院指令，要與遺產管理人及法定「慈善事務守護者」律政司司長商討管理方案，再交予法庭審批。高院今天(7日)起開庭處理定下管理方案的事宜，預計需時5天，並先由律政司一方陳詞。據庭上透露慈善基金、遺產管理人及律政司均已向法庭呈交各自的方案。律政司一方希望法官可以就各個方案作出權衡，盡快訂立一個合適方案，以確保受益人的最佳利益，及實現龔如心希望把遺產作慈善的遺願。

根據官員於去年在立法會回應議員有關使用龔如心遺產作慈善用途的提問時指，龔的遺產截至去年9月約有1,410億港元，而遺產於過去3年用花在慈善用途的總額則只逾2,660萬港元。涉及今日訴訟的陣營包括法定「慈善事務守護者」律政司司長、龔如心的遺產管理人、及作為遺產受託人的華懋慈善基金。代表律政司的資深大律師何沛謙陳詞指，法庭應行使其司法管轄權盡快擬定管理遺產的方案，且要根據遺囑內容的具體安排來制訂，並撰擇合適的人選組成監管機構，以監督、管理及指示華懋慈善基金善用遺產。何指根據龔如心的遺囑，龔希望設立中國的類似諾貝爾獎的具有世界性意義的獎金，並鼓勵對世界有貢獻的人士。何認為遺囑所指的意思非單單只涉及中國，而是一個世界性的獎項。何又指，法官所訂立的方案只需要達到遺囑最終的要求，並作出彈性處理。

另外，何沛謙亦批評華懋慈善基金本身的管理混亂，不適合擔任將用作慈善用途的龔如心遺產之守護者。何指出基金近年先後被不同人士控告，指它曾借貸但作訴訟之用，且之後沒有還款，相關款項超過1億港元。而基金會主席龔仁心等人在該些訴訟中曾表示，涉案款項並非借貸而是捐獻。但是訴訟資料顯示，該些款項是有計算利息，何認為是否捐獻確有疑點，但基金會的成員卻沒有提出質疑。因此何認為基金會不能成為龔如心遺產的守護者。

案件編號：HCMP 853/2012