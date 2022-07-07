北葵涌街市包裝銀鱈魚汞超標　食安中心令停售回收

北葵涌街市有商戶一個預先包裝銀鱈魚樣本被驗出金屬雜質甲基汞的含量超標，孕婦大量攝取後會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。食物環境衞生署食物安全中心今日(7日)表示，已知會涉事商戶上述違規情況，並指令其將受影響批次產品停售及下架，包裝商源記凍肉公司亦已按指示進行回收。食安中心調查仍繼續並會採取適當行動。

涉事銀雪魚產品食用期限為2023年2月7日至7月7日。食安中心透過恒常食物監測計劃，從北葵涌街市一商戶抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本含百萬分之1.2的甲基汞，超出法例標準的百萬分之0.5。食安中心正追查有關產品的來源和分銷情況，市民應停止食用受影響批次產品，並可於辦公時間致電包裝商，查詢產品的回收事宜。

魚類中的汞主要為甲基汞。一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑，而食安中心的總膳食研究報告亦指出體形較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高，例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等。根據《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》，任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款5萬港元及監禁6個月。