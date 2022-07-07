63地方納強檢　旺角好景商業中心一品雞煲火鍋上榜

再增個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案及污水驗病毒，均被納入強檢名單，政府今日(7日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(8日至9日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠的地點如下：

1.屯門山景邨景美樓

2.屯門寶田邨1座

3.將軍澳厚德邨德康樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔景雅苑景悅閣

2.何文田何文田邨適文樓

3.紅磡家維邨家定樓

4.馬鞍山錦英苑錦耀閣

5.跑馬地景光街19至21號珍慶樓

6.上環差館上街8號尚雅苑

7.將軍澳峻瀅II第3座

8.牛頭角淘大花園I座

9.觀塘順天邨天韻樓

10.馬鞍山泓碧5座

11.天水圍天晴邨晴喜樓

12.九龍城德朗邨德瑜樓

13.紅磡漆咸道北220至224號榮豐大樓

14.青衣偉景花園2座

15.觀塘安達邨正達樓

16.天水圍天澤邨澤潤樓

17.沙田碩門邨新碩樓

18.觀塘裕民中心1座

19.長沙灣發祥街西5號凱德苑

20.沙田博康邨博泰樓

21.筲箕灣東濤苑曉濤閣

22.柴灣小西灣邨瑞強樓

23.東涌迎東邨迎趣樓

24.荃灣爵悅庭南爵軒

25.鰂魚涌康怡花園R2座

26.將軍澳日出康城Sea To Sky 3座

27.沙田禾輋邨協和樓

28.東涌逸東邨康逸樓

29.將軍澳寶明苑寶松閣

30.葵涌怡峰苑豪峰閣

31.上水彩園邨彩湖樓

32.青衣藍澄灣5座

33.大埔逸雅苑逸欣閣

34.沙田水泉澳邨峻泉樓

35.油塘高俊苑俊茂閣

36.鴨脷洲利東邨東業樓

37.將軍澳唐明苑唐富閣

38.荃灣海濱花園海雲閣

39.大埔富亨邨亨泰樓

40.屯門湖景邨湖暉樓

41.牛頭角彩盈邨盈富樓

42.筲箕灣愛東邨愛逸樓

43.鑽石山富山邨富暉樓

44.堅尼地城西環邨中苑臺

45.屯門美樂花園4座

46.長沙灣宇晴軒3座

47.黃大仙瓊東街1號瓊軒苑

48.大埔太和邨安和樓

49.長沙灣李鄭屋邨孝廉樓

50.大圍美田邨美秀樓

51.屯門龍門居11座

52.北角堡壘街55號寶豐大廈

53.九龍城美東邨美仁樓

54.青衣長安邨安泊樓

55.大圍顯徑邨顯運樓

56.上水清河邨清澤樓

57.天水圍天盛苑盛謙閣

58.柴灣小西灣邨瑞盛樓及瑞發樓地下 賽馬會匡智小西灣工場

59.旺角花園街2至16號好景商業中心2樓 一品雞煲火鍋

60.鰂魚涌康怡廣場北座1樓F 10號舖 樂拉麵