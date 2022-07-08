盧寵茂為抗疫堅持到底　不評論上屆政府工作

新一屆政府履新，上屆政府的食物及衞生局改組為醫務衞生局，新任局長盧寵茂昨日(7日)在政府總部辦公室接受東網訪問，談到疫情或反彈、眾人望通關時，他指出全球疫情仍處於高位，病毒十分狡猾，會不斷變異，本港遠遠未到可鬆一口氣的時候，直言香港若與外國同樣實行病毒共存，「死亡人數遠遠不只9,000幾人」！談到政府會堅持動態清零，他指不少人誤會「清零」的概念，並以溫度作形容：「攝氏零度其實不是真係全零，只是貼近零」。抗疫則如人練武功，「天下武功惟快不破，抗疫則須堅持到底，無堅不摧，不能左右搖擺」。當談到與病毒共存，很多人都無法忘記盧寵茂在任港大深圳醫院院長時一句名言「與病毒共存，只會共到黃泉」，這個理念他今天一樣堅守。

新政府上任首件大事便是解決通關，盧認為通關一詞並不貼切，應是「增加過關流量」，他強調：「現時要求免檢疫，係無辦法，一定要檢」，所以追求全面通關是「不合理期望」，但政府的大目標是「希望每一日都進步，每日通關人數永遠不斷增加，而疫情確診數永遠係減數」。

經歷第5波疫情重傷後，盧寵茂不願評價上屆政府抗疫工作，「已經過了去，我們現在要聚焦當下及將來」。他對本港公共醫療有一些觀察，並承認本港醫療系統薄弱，病患輪候求醫時間長，但香港同時亦有幸成為全球人均壽命最長的地區，難免要需承受人口老化的議題，無論是疫情及公共醫療事務，都要承擔80歲以上人口有40萬人的壓力：「壽命最長成為最大弱點」。