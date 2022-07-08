盧寵茂期望醫科生畢業後　留公營醫療系統服務

「香港醫護是守門員，若前鋒、中場、後衞做得不足，守門員會好辛苦、好無奈！」本港經歷第5波疫情至今已逾半年，於3月高峰時每日確診數字高達約5.7萬人，公立醫院爆煲，不少市民需在露天地方接受治療的畫面仍歷歷在目。醫務衞生局局長盧寵茂接受東網獨家專訪時，以足球比賽比喻控制疫情，指第5波疫情下，公立醫院醫護疲於奔命救治確診者，防疫抗疫人人有責，「一做得唔好會全部落晒去醫護治理患者身上。」他強調新政府一定會「做好呢一關，唔會畀第5波疫情醫院重災慘況再度發生！」

盧寵茂表示，本港醫護人員於疫情期間，除照顧確診者，亦有其他病患，第5波疫情大爆發「全部壓力都喺晒公立醫院」，情況對公院醫護不公。除此以外，盧寵茂認為，本港有一個嚴峻問題，公私營失衡。本港長久以來面對醫護人手不足問題，他擔心情況會持續下去，年青醫生「有好多考完專科就直接畀私家醫院吸咗出去，當然自由社會無可厚非，惟作為局長就覺得唔健康。」港府長年投放資源予醫學院，期望醫科生畢業後可留公營醫療系統服務，因公營代表着本港急症、重症及基層3方面的醫療，一走便會影響這三類人。

盧分享多年前仍於瑪麗醫院工作時，見到一名白髮蒼蒼的老翁，「佢行我前面，突然擰轉頭望我，隔一陣又再望，然後講：『你係我喺醫院見過最老嘅醫生。』」盧笑言，事件令他難忘至今，「因為畀一個老過我嘅人話我老，亦令我感慨，已經好少有醫生會喺公立醫院做到退休！」盧於公立醫院服務多年，覺得好有滿足感，冀公立醫院醫護可「做耐啲，唔好跳船，一班人一齊撐船會易啲。」