換肝權威到從政　盧寵茂開心踏上第三條跑道

從外科醫生到「換肝權威」、由香港大學深圳醫院院長再轉為從政，新一屆政府的醫務衞生局局長盧寵茂履新幾日，已全速投入新角色。他表示，很高興踏上第三條跑道，或者很多人會害怕變化、改變，「不想走出Confort Zone(舒適區)」，但他卻指，變是一個很好的機會。作為政府「新同事」，他之前已不斷學習、取經，希望任內努力工作，其中一個願望是加強港深兩地的合作，發展醫療平台讓年輕人學習。

盧寵茂在澳門出生、在香港成長，從香港大學畢業後，便在醫療界工作，成為本港肝臟科權威。他說，外科醫生的經驗很重要，由於經常面對複雜及救命的手術，前線醫生更明白「以病人為中心」的感受，並因此建立團隊精神。暫離手術枱後，他投入港大深圳醫院工作已10年之久，近6年更擔任院長工作，新冠疫情的2年間，他長居深圳，由以往的「白天深圳人、晚上香港人」，變成「24小時深圳人」。

談到今次轉換跑道去從政，他說是「機緣巧合」。早在醫院院長的任上，他已被指「捨小家，顧大家」，而管理有2,000張病床規模的醫院後，他更認識到醫學服務、教學培訓及科研等範疇的重要，了解到內地的醫療發展。他認為，香港醫療「國際化、好標準、質素高」；內地則「夠靈活、效率高、積極性強」。他強調，若深港可合作，必然有大量發展空間，「1加1遠遠大於2」，惟不應只是開會、訪問等表面合作，而是在港大深圳醫院等可發揮的平台合作，「落手落腳做」，才可互相磨合。

他舉例，本港一年只有數宗俗稱「玻璃骨」的成骨不全症，難以用作教學及研究用途；內地一間成骨不全症中心，5年間已有過千宗個案。他希望港深兩地有更多合作，「(上任後)漫漫長路，這是我其中一個5年任期中，最想做到的事！」