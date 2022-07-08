東方日報A1：香港叫停熔斷　深圳特許團圓

新冠疫情肆虐逾兩載，政府昨宣布即時暫緩屢受批評的航班熔斷機制，來港航班不再觸礁！港府同時要求入境檢疫人士由今日起在抵港第3天，增加一次核酸檢測，料為縮短疫監作準備。醫務衞生局局長盧寵茂接受本報專訪時解釋，過去一個月本港啟動熔斷機制8次，每次僅牽涉約8名確診患者，但遭影響行程的卻有數千人。半年間本港更熔斷近百次，很多旅客「無辜」受連累。鑑於6月及7月是留學生回港的高峰期，政府決定暫緩計劃，直至另行通告，航空公司及旅遊業界對新措施均表示歡迎。另外，深圳將增設人文關懷的額外檢疫房間名額，供8類港人及旅客申請，包括年長者及孕產婦等，人文關懷名額不佔用原有2,000個名額。

港府表示，為持續加強對抵港人士進行頻密檢測，阻斷輸入個案，今日起要求他們於檢疫酒店的第3天檢疫時，進行多一次病毒檢測。另外，由於現階段實施「熔斷機制」對阻止輸入個案的效益不大，航班熔斷機制在昨日即時暫緩，直至另行通告，目前正按機制停飛的航班亦可受惠重飛。政府指，考慮到現時正值留學生回港的高峰期，有關措施可減低對抵港人士的影響。

盧寵茂認為，熔斷機制「有空間改善」，現時本港每日輸入個案只佔單日總確診個案不足10%，在精準防疫的要求下，應該減少對市民，包括在內地及國際往來訪客造成的不便。談到原本的熔斷機制，他指一航班有5名或5%的乘客確診，航班就要停飛5日；由本年初至今，本港在半年間已引用近100次熔斷機制。即約5名病人令「過千或逾2,000名想回港的人士」無門而入，政府的措施是要改善上述缺乏效率的現象。

他又稱，現有的數據顯示，接近60%的患者是於機場攔截，而檢疫酒店可找到另外35%；故此每100名患者中，抵港5日內只有5人未被找出。因此盧認為，輸入個案為本港帶來傳播的機會極微。他又強調，假如當局再提升核酸檢測，相信可揪出更多患者。他指出，機場每1,000名經核酸揪出的入境確診者，只有203人同樣以快測確診，換言之，快測「只有20%準」；而以上患者更是經專業人員採樣進行快測，故快測的準確度難以作準，他認為當局要更多用核酸檢測。

為「大力改善」核酸檢測，盧透露，當局已跟核酸供應商提出，檢測要做到「多、快、準、易、平」。例如對急需證明的機場旅客而言，最好90分鐘內便有結果出爐；另希望進行核酸的地方會「如便利店般方便」。至於入境人士的檢疫日數，他僅表示「暫不會縮減日數」，要「循證抗疫」，待至有足夠數據，便會盡快公布。

新措施出爐後，旅遊業界縱橫遊常務董事袁振寧表示歡迎，相信可為回流的留學生及其家庭減少不便之餘，亦可以避免航空公司出現大混亂的情況。航運界國泰航空同樣歡迎相關措施，認為有助減少乘客來港的不便。

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