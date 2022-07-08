5科12分苦練英文　副學士生成功入讀法律系

放榜日將至，每年均有表現卓越的考生，也有考生失手或成績不如理想，香港大學附屬學院介紹該校部分副學士課程，為考生舖墊升學之路，1名DSE放榜後僅獲12分的考生，透過修讀該校的法律課程，成功升讀城市大學法律學學士課程；另一獲14分的同學，也可銜接上香港科技大學的計算機科學，向自己的夢想進發。

黃同學DSE5科最佳成績12分，他坦言感到失望，但兒時夢想是做律師，他亦報讀港大附屬學院讀文學副學士（法律學）課程，希望追夢，黃坦言，最初並沒有十足把握成爲律師，只是想看看「自己可以走多遠」。入學之後，英文成為最大困難，他因此苦練英文，曾試過花逾100小時來寫好一篇文章，反覆檢查更改。有志者事竟成，現時黃的英文大有進步，今年9月將升讀城市大學法律學學士課程，向律師夢邁進。他指身邊不少基層市民對法律認知不足，未能捍衞自己的利益，希望自己的所學能夠略盡綿力。

同樣在DSE考試失利、僅獲14分的江同學曾在升學及就業間掙扎，修讀理學副學士課程後，又因經濟原因休學籨事冷氣安裝工作，艱辛的工作令他倍感迷茫，終重返校園，報讀資訊科技高級文憑課程，9月他將升讀香港科技大學的計算機科學，希望成為一位網絡安全工作者。

兩位非一般的考生，升學路雖非一帆風順，但卻柳暗花明，未困於DSE成績，他們鼓勵應屆考生不要輕言放棄，慎重考慮自己的將來，同時不要怕遲或目標困難，最重要是思考清楚自己的興趣，總會有出路。