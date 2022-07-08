綜合法院案件管理系統　7.29起可處理區院民事訴訟文件及繳款

早前司法機構於今年5月率先應用「綜合法院案件管理系統」於區域法院的傷亡訴訟和稅款申索兩類法律程序。司法機構今日(8日)宣布，由本月29日起，法庭使用者可透過該系統以電子模式處理與區域法院民事訴訟相關的文件和繳付款項。司法機構亦會分階段開發該套涵蓋各級法院的「綜合法院案件管理系統」。

「綜合法院案件管理系統」提供的主要電子服務包括：向法院送交及從法院接收案件特定的法庭文件、查閱或翻查已存檔文件和法院持有的其他案件資料、翻查訟案登記冊，以及繳付各類法院服務收費。

合資格的使用者須註冊開立用戶帳戶，以使用「綜合法院案件管理系統」下的所有服務。這些合資格的使用者包括正在進行或新的電子程序的訴訟各方及其法律代表(如有)、香港大律師公會、香港律師會、律師行、政府部門、執法機關，以及法定團體。註冊開立帳戶費用全免。另外，沒有註冊帳戶的市民也可使用「綜合法院案件管理系統」的某些服務，這些服務主要與翻查可供公眾查閲的電子文件有關。