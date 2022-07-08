旅業界指熔斷機制令大量旅客受牽連　倡增檢疫房間疏導回港潮

新冠疫情肆虐逾兩載，政府昨(7日)宣布即時暫緩屢受批評的航班熔斷機制，來港航班不再「觸礁」。旅遊業促進會總幹事崔定邦今早(8日)在電台節目表示，暫緩航班熔斷不僅是旅遊界的訴求，而是整個社會訴求，又形容機制是「很辣」的措施，而實踐後亦會出現很多副作用，例如熔斷機制下航班被取消，涉及大量同機客人「冤枉」受影響。

崔表示，暫緩下乘客毋須再擔心航班會被取消，航空公司亦掃除不穩定因素。被問到檢疫酒店房間供應不足，他解釋6至8月份有不少留學生回港，檢疫酒店房間供應確實較緊張，但只是季節性情況。他強調政府一直物色更多酒店用作檢疫，亦似乎正考慮縮短檢疫日數，如果可縮減檢疫時間，變相可釋放更多房間。

議員江玉歡表示，樂見政府在暑假等關鍵時刻暫緩熔斷機制，入境人士最快可經旅行社預訂8月中的檢疫酒店，但因應手續費、房價提高，建議港府7月至8月可開放方艙等隔離設施應急。據她所知，本周至少有6班原本取消的航班復飛，涉及過千名旅客，但預料仍有數以千計港人因航班問題滯留海外。江建議港府長遠應取消酒店檢疫，甚至家居隔離，改為要求入境人士每日做核酸檢測，並帶手帶追蹤，以更科學的做法防範輸入個案。