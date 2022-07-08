長江集團與李嘉誠基金會　回歸25載持續參與香港發展

長江集團資深顧問李嘉誠先生於1950年在香港創業，展開長江集團的發展史。香港回歸以來，集團業務長足發展，旗艦企業長江實業集團有限公司（「長江實業」）、長江和記實業有限公司（「長江和記」）、長江基建集團有限公司（「長江基建」），以及電能實業有限公司（「電能實業」），持續為香港社會經濟作出貢獻。

長江實業為香港具領導地位的地產發展商，回歸以來推售大型屋苑包括日出康城首都、領都、領峯、領凱，以及緻藍天、峻瀅、名城、環宇海灣、海之戀等，為市民提供安居樂業的理想居停。

集團在香港亦擁有龐大的投資物業組合，包括約15,000間酒店客房及服務套房、集團總部所在的「長江集團中心」與興建中的「長江集團中心2期」，以及前身為水警總部的法定古蹟尖沙咀「1881」零售及酒店物業等；集團並是首家成立上市房地產投資信託基金的香港公司。這些地產相關建設及項目俱為香港的商貿及金融發展起貢獻作用。

長江和記是全球領先的電訊與數據服務營辦商，目前在12個市場服務逾1億1,100萬名客戶。集團旗下和記電訊香港控股及其附屬公司是香港及澳門領先的流動通訊服務營辦商，以「3」品牌營運業務，於1997年成為全港唯一同時經營三個數碼網絡的營辦商，並於2004年率先於香港推出3G服務。

3香港自2019年起，已投放逾30億港元擴展網絡和發展5G，促進香港發展為智慧城市，亦是全港首家接受加密貨幣付款的營辦商，發展元宇宙消費的嶄新平台。

和記港口集團有限公司1969年開始在香港營運貨櫃碼頭業務，目前為全球領先的港口投資者、發展及經營商。

和記港口香港國際貨櫃碼頭（「HIT」）及合資公司在香港葵青港營運四號、六號、七號、八號及九號碼頭（北）共16個泊位，是主要的碼頭營運商。自1997年起HIT投資逾30億港元升級碼頭設備，添置不同類型的吊機及推動「智慧港口」發展，以提升香港港口競爭力。

長江和記旗下屈臣氏集團是亞洲歷史最悠久、全球最大的國際保健美容零售商，經營超過16,300家零售店，業務遍及全球28個市場。

集團在香港擁有多個零售連鎖店品牌，包括屈臣氏、百佳超級市場、豐澤電器及電子產品店和屈臣氏酒窖等。集團又是瓶裝水和飲品的主要生產及經銷商，經營超過30個零售飲料品牌。

基建項目持續推動香港發展。長江基建為香港主要基建材料供應商之一，旗下業務一直參與各項基建工程，包括大型地標如港珠澳大橋、高鐵站、西九文化區、中環及灣仔繞道、港鐵沙中綫及南港島綫等。

具135年在香港生產水泥歷史之青洲英坭，屯門廠房年產250萬噸粉磨水泥全數供應本地市場，並不斷運用新科技，發展環保建築物料。

另外，友盟建築材料及安達臣瀝青，分別是香港領先的混凝土及石料綜合解決方案供應商，以及香港最具規模的瀝青製造商、路面承建商及循環再造商之一。

電能實業旗下之港燈致力以綠色電力推動香港永續發展，自1997年起供電可靠度一直保持超過99.999%的世界級水平，為香港發展注入動力。回歸25年來，除逐步增加使用潔淨的天然氣發電外，更積極開發可再生能源，全力配合特區政府於2050年前實現碳中和的目標。

港燈亦支持香港邁向智慧城市，鼓勵提升能源效益、採用可再生能源、電動車和智能電表等；同時注重環保教育和關懷長者，亦透過電費優惠、慈善捐助等，扶助弱勢社群，支持社區發展。

李嘉誠先生於1980年創立李嘉誠基金會（「基金會」），視之為他的「第三個兒子」，投入其三分一資產，倡導嶄新奉獻文化。至今李先生在推動教育、醫療、公益方面，已捐出總款逾300億港元。

李先生高瞻遠矚，秉持知識改變命運、教育形塑未來的信念，大力協助本地高等教育發展，尤其重視醫學教育和研究，並致力提升本地多家大學的尖端科研水平和教學設施，務求與國際同步。

基金會關注弱勢社群，與香港醫院管理局和私營醫院合作，資助有需要人士；把已覆蓋內地的《人間有情》寧養服務計劃延伸至香港，為基層末期癌症病人減輕痛苦。基金會亦先後推出兩期《愛能助》計劃，幫助未能得到政府資助的病患者。

基金會全力支持發展慈山寺及其相關的社會服務，為香港市民淨化心靈。2019年，社會經濟遭遇困難，基金會及時推出10億港元「應急錢」計劃，支援中小型企業。40多年來，李先生一直透過基金會「建立同慈能量，啟迪社會創進」，在萬變社會中，實踐不變承諾。

疫情初期，李嘉誠基金會適時張羅價值逾6,700萬港元之高規格醫療物資給前線醫護及口罩予基層市民；今年並捐款逾7,000萬港元予私營醫院接收非染疫病人及資助社福機構。

長江集團各業務亦致力支援抗疫，如和記港口確保食品、民生及防疫物資穩定供港；百佳發放近5,000萬港元之現金食物券；屈臣氏集團開設口罩生產線，並捐贈價值逾1,000萬港元之口罩及抗疫物資；港燈多次推出電費補貼紓緩計劃及派發飲食券；旗下酒店提供逾3,000個房間作社區隔離設施：友盟日以繼夜供應建材興建大型社區隔離治療設施等。

集團及基金會並攜手舉辦送出2,000萬港元禮券之疫苗接種大抽獎；及連續兩年配對公眾予「公益金及時抗疫基金」之捐款。