屋宇署申開位查村屋僭建　議員轟囤積大量個案質疑處理成效

新界村屋僭建情況嚴重，屋宇署早前建議開設一個總屋宇測量師或總結構工程師的雙專業編外職位，專責相關問題，任期為2年，年薪為190萬港元。有議員今早(8日)在立法會人事編制小組委員會上，批評署方仍只處理囤積個案，質疑開位成效；亦有議員指署方遲交開位申請，形容署方「過咗幾個月先訓醒咁」，最後議程仍獲通過。

議員李鎮強表示，關注屋苑署執法上會遇到很多阻撓，包括與村民有溝通問題，用航拍機亦難以一窺村屋結構全貌，因此署方如何保證結構安全。而議員陳沛良則批評署方「連幾多棟村屋都唔知道」，日後如何完成估算。至於另一議員容海恩亦指相關村屋組已運作近10年，但質疑署方仍只處理囤積個案，超過一半村屋未檢查，市民或會懷疑「點解一直唔執法」，認為署方間接容許僭建問題存在，質疑開新位能否處理囤積個案。屋宇署署長余寶美回應指，署方執法有一定成效，強調根據風險為本為前提，署方會主動選定目標鄉村並逐條鄉村進行大規模行動，至於較低風險的村屋，則建議村民採取申報計劃。

此外，議員蘇長榮表示相關職位在2012年已設立，並於今年3月底期滿，但蘇質疑為何如此重要的職位，「點解唔提前向有關方面申請職位設立」，其後才申請延續此職位，並建議該職位需與其他部門檢討相關法例，因違例事件層出不窮。當局回應指因為財政年度及立法會換屆等情況，申請程序上要先去事務委員會，因此「遲咗少少」，並指「唔好意思，日後會留意」。

圖說

容海恩質疑開新位能否處理囤積個案。（黃偉邦攝）

李鎮強關注屋苑署執法上會遇到很多阻撓。（黃偉邦攝）

議程最後仍獲通過。（黃偉邦攝）