香港眾志涉售違例口罩　2負責人無應訊官頒拘捕令

已解散政團「香港眾志」前年被揭發涉嫌售賣違規口罩，並透過餐廳食肆供應不合規格的外科口罩。海關其後票控藏有涉事口罩的公司、涉事餐廳「The Artlab by Favilla」之經營公司與負責人，以及眾志時任副主席鄭家朗及常委梁延豐。涉事公司及餐廳公司等早前已認罪並被判罰款，惟鄭及梁卻一直未有出庭應訊。控方今天（8日）就於觀塘裁判法庭申請手令，以拘捕2人及帶上法庭。裁判官批准有關申請，並表明2人被解上庭後，可各以1萬港元保釋。

香港眾志時任副主席鄭家朗及常委梁延豐，分別被票控一項管有已應用虛假商品說明的貨品作商業用途罪。另外被指管有口罩、而與香港眾志時任成員有關連的衝刺有限公司，及涉事餐廳「The Artlab by Favilla」之經營公司朝花夕拾有限公司及其董事，早前已分別認罪，各被罰款1萬港元。今天裁判官在聽取海關人員到庭就申請宣誓作供後，接納證供屬實，並就此發出手令將鄭梁2人拘捕歸案。

案件編號 : KTS 17876、17877/2021