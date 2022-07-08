藉詞找女生當模特兒大肆非禮　積犯今認罪還押2周後判刑

一名有多次非禮前科的男子去年4月尾隨女學生，並訛稱是時裝公司經理，稱女生適合當模特兒，然後帶對方到大廈梯間，聲稱要進行「敏感度測試」，要求女事主拉起上衣和褪下褲子，摸和舔其胸部及私處。涉案男子今天（8日）於區域法院承認1項猥褻侵犯罪，法官下令還押被告至7月22日候判，以待索取其精神、心理及背景報告。

據被告鄔文豪（46歲、地盤工人）今天承認的案情，去年4月22日中午近1時，當時18歲、仍是學生的女事主X從港鐵深水埗站步行回家，被被告在路上尾隨，並一同進入大廈升降機。當X步出升降機後，被告向X訛稱自己是時裝公司經理，聲稱X適合當公司模特兒，被告又假裝收到電話，並向電話另一方稱找到一個模特兒。之後被告帶X走到大廈5至6樓樓梯間，先拿出紙筆和軟尺為X度身，及後要求X回家換上衣和短褲後，再返回樓梯間。在X更衣後，被告稱要進行「敏感度測試」，先用右手捏X左手和左肩，著X說出痛感程度。其後被告着X拉高上衣及解開胸圍，再摸X胸部約5分鐘，期間詢問X的痛感和痕癢程度，被告又舔X的胸部，X感到害怕，並反覆說不要。被告及後要求X把短褲和內褲拉低到膝處、雙腿張開和不要看着他，X感覺到自己私處被觸碰，及看見被告用右手指「撩」她私處，被告又舔X私處約5至8分鐘，X感到非常害怕、頭暈，並多次說不要。X其後問被告，何時可以讓她離開，被告讓X整理衣服後，尾隨X至她家門外才離開。X同日將事件告知母親，及後報警求助。

辯方求情時，指明白被告過去有多次案底，稱被告須供養一家六口，但收入受到疫情影響，因經濟壓力而重犯。暫委法官鍾偉強則指，被告有6次案底、涉及17項控罪，當中9項罪名與本案類同，對被告重犯原因抱疑問，故押後判刑，以待索取被告的精神、心理及背景報告。

案件編號：DCCC 873/2021