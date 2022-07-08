多次性侵大舅8歲女　五旬姑丈今判囚8年　辯稱混淆親人的愛

已婚五旬中港司機受大舅所託，照顧對方的8歲女兒，期間卻多次擁吻撫摸私處，更用陰莖磨女童下體，又向女童直呼「我愛你」。女童4年後向社工揭發事件。涉案司機被捕後辯稱是女童做主動，更形容與她有情侶感覺。他早前承認1項企圖強姦及5項非禮罪，今日(8日)在高院判囚8年。法官張慧玲狠斥被告嚴重違反誠信，被告利用自己作為姑丈的身份，一有機會就大肆侵犯，過程中更沒有避孕套，令她有感染性病的風險。

以「LYH」作代號的被告現年53歲，育有2個兒子。受害女童X現年15歲，被告是她的姑丈。據報告指，X事後患創傷後壓力症候群，有自殺念頭，對被告稱是她做主動的說法深感憤怒，X的父母亦對事件感內疚。至於被告心理報告則顯示，被告沒有孌童僻，重犯機會低，他犯案是因為與X相處時，感到從妻子及兒子身上失落了的溫暖，他混淆了親人的愛和情愛。法官判刑時指，兩人年紀差距38年，難以理解被告會將女童對照顧者的愛，視為年輕人之間的戀情（puppy love)，坦言這不是被告用來滿足性慾的藉口。被告受親友所託照顧女童，結果不但沒有保護她，更不斷施以侵犯，部分非禮罪更非常接近企圖強姦，遂以判監6個月至7年作為5罪的量刑起點，因認罪扣減，同時考慮量刑整體性，將刑期定於8年。

案情指，2019年，X的父親發覺X不願出席家庭聚會。在翌年一次輔導中，X向社工透露曾多次遭被告非禮，事件交警方跟進。X向警方表示，第一次非禮發生於2015年，當時她讀小二。被告趁妻子洗澡，在天水圍住所擁抱及吻她嘴約10分鐘。另有一次被告要求與她一起洗澡，期間被告摸她全身，又撐開她雙腿，用陰莖摩擦她的私處。X續指，有次她到被告母親於屯門的住所過夜，被告和她同床，入夜後被告舐她的乳頭和陰蒂，並試圖把勃起的陰莖插入其陰道但不成功。一個月後，被告又再兩次在同地用陰莖磨X私處。另外，一次X跟隨被告兩夫妻到大陸過新年，期間被告曾舌吻X。至於被告則在2020年9月被捕。

案件編號：HCCC 17/2022