對政府改善住屋問題　近60%受訪者沒信心　 議員促推短期措施

房屋供應短缺，一直是本港深層次問題。有調查結果發現近60%受訪者對新一屆政府改善住屋問題傾向沒有信心。負責有關調查的議員鄧家彪建議政府提出更多短期「看得見」的措施，壓縮精簡土地開發、規劃和建屋程序，包括過渡性房屋。

該調查於本年6月24日至7月3日，以電話隨機抽樣方式訪問共713名18至84歲市民。結果發現34.7%受訪者期望政府優先處理住屋問題，其次為醫療衞生佔23%，教育佔12%，退休保障佔11.7%，而勞工福利則佔6.8%。再問及對政府改善住屋問題的信心，57.4%受訪者表示傾向沒有信心。結果反映受訪市民最重視解決住屋問題，卻對政府信心不足，鄧認為過去歷屆特首均很想解決住屋問題，但仍未能解決繁瑣程序問題，希望今屆讓覓地建屋進程加快。他又以九龍東寮屋為例，建議政府先安排居民至啟德方艙過渡，重建後再安置。

調查亦同時發現，48%受訪者對政府能否落實香港與內地恢復正常通關傾向有信心。鄧建議政府盡快放寬兩地入境隔離限制，縮短酒店檢疫期及家居檢疫，方便兩地居民及商務出行，做到「快、狠、準」。