屋苑都會駅外牆滲水嚴重　居民斥港鐵冷待　「窗戶滴到生銹」

港鐵物業管理質素被指參差，其負責的物業更時有外牆滲水等問題，對居民造成困擾。有港鐵屋苑居民今日(8日)到物業管理監管局投訴，指一直飽受滲水問題困擾，屢次向港鐵投訴不果，斥對方一直採用「拖字訣」處理問題。區議員張美雄表示，過去6年收到近千宗有關港鐵業主的投訴，批評港鐵作為大物業管理公司，竟然無心處理大廈漏水及執修問題。

住在由港鐵屋苑都會駅的邱女士表示，單位自2017年出現外牆滲水問題，外牆的鹹水喉長期滴水，窗戶更遭「鹹水滴到生銹」，在窗門更疑被鹹水滴到出現「鹽巴」，對此問題導致「無覺好瞓」，曾向港鐵求助超過10次，港鐵每次都稱會跟進，派大廈管理員到場拍照觀察，然後不了了之。她慨嘆「對港鐵好失望，直頭絕望，搞咗咁耐都無結果」。另一名都會駅居民鄧女士的單位亦有同樣問題，她的浴室寶、煤氣管更被嚴重銹蝕，要花費約2.5萬港元進行維修。

住在港鐵屋苑領都的馮先生則指，單位在裝修期間發現洗手間出現滲水問題，向港鐵方面求助後，對方只把問題推給共同發展商，但事件已拖了2個月仍無進展，至今未能入伙，要到親戚家中暫住。