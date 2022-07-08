自我篩查精神健康計劃　議員質疑未能適切跟進患者

立法會衞生事務委員會今日(8日)召開會議，由官場新丁、醫務衞生局局長盧寵茂，聯同精神健康諮詢委員會主席及3位委員，講述有關精神健康新措施及精神健康諮詢委員會工作匯報。精神健康諮詢委員會主席稱，因應新冠疫情進展，工作焦點已向疫下精神健康支援延伸，尤其是於前年7月所推行的「陪我講Shall We Talk」精神健康推廣和公眾教育計劃，成功為市民線上或線下提供抗疫情緒支援。有議員就質疑，有關計劃未必能適切跟進精神健康出現問題的患者。

議員楊永杰表示，「陪我講Shall We Talk」計劃設有10條問題，供有關人士作答，以篩查自身精神是否健康，惟他察覺最後所得出的分數，若被評定為有嚴重精神健康問題後，相關問卷則未有進一步跟進，建議當局可設置系統予受訪者留下電話號碼等個人聯絡資料，以便相關部門跟進。諮詢委員會主席回覆稱，會考慮意見並隨着經驗改善，至於現時計劃中的其他部分，亦有因應受訪者需要，作相對的協助，譬如提供機構電話等。

議員葉劉淑儀則關注就醫輪候時間過長以及人手短缺問題，她坦言要到醫管局看精神科醫生，一般覆診至少要等半年，另外現時臨床心理學家不足，本地2所有相關課程的大學亦沒有增加學位，故關注當局會否向外招聘相關人員。她更指出，現時社會上有很多潛在精神問題，尤其受疫情影響，肆虐的兩年間自殺個案激增，關注當局該如何協助，或盡早介入揪出相關個案。諮詢委員會主席回覆稱，人手問題絕對不是香港獨有，全世界同樣人手短缺，現已進行3項調查，冀能透過實際數據，予政府增加資源調撥，同時更盼當局能參考外國例子， 以分流形式，為患者提供其他適切治療，至於本港目前就有一個關於過度活躍症的新治療方法，則正朝著這個方向出發。