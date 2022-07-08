重症死亡個案明顯上升　盧寵茂：暫不會放寬社交距離措施

衞生事務委員會今日(8日)召開會議，討論本港預防及控制2019冠狀病毒措施，醫務衞生局長盧寵茂於會上表示，近日新冠疫情不論重症或死亡個案均有上升迹象，目前情況不容許進一步放寬社交距離措施。至於就衞生防護中心最新評估，確診數字短期內會重上每日6,000宗，盧認為評估合理，惟強調確診數字多少與否，則受檢測數量等客觀因素影響。

盧寵茂稱，日前颱風襲港及七一假期，致檢測量和確診數字下跌，故後期的確診數字明顯回升，又認為第5波疫情期間確診數字一直未跌穿三位數字，認爲本港疫情處於反彈，故當局將續以精準檢測，盡早揪出少數感染者，不過未必會再為社交距離措施「加辣」，因不希望再影響本港經濟發展，故重申本港現階段在抗疫上不能「躺平」，盼在精準壓制疫情發展，以及確保醫療系統不會陷入崩潰之餘，能逐步恢復香港與內地和國際聯繫。

盧寵茂更於會上稱，政府從未提出「5+2」方案，即5日酒店檢疫及2日家居隔離，故對於議員田北辰稱曾聽聞政府正考慮推行有關方案，他強調無論是「3+4」或「0+7」，所有建議雖可考慮，惟要有足夠證據支持，以免引致疫情形勢轉變。而田北辰則認為，家居隔離不能閉環管理，形容方案「唔湯唔水」，坦言政府有條件考慮「3+4」方案，期間每日做核酸檢測，並在4日家居隔離時停用疫苗通行證，以減低風險。