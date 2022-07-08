1992至1995年出生港人　須於10.6前換領新智能身份證

入境處今日(8日)宣布，凡於1992、1993、1994或1995年出生的舊款智能身份證持有人，須於7月25日(周一)至10月6日(周四)期間，帶同身份證親身前往智能身份證換領中心辦理換證手續。各換證中心的服務時間為周一至周六上午8時至晚上10時，公眾假期除外。

入境處提醒，1983、1984、1987、1988、1989、1990或1991年出生的舊款智能身份證持有人，相關人士的指明換證限期將於7月23日完結，而1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人，指明換證限期則於2023年1月14日完結。署方呼籲仍未辦理換證手續的人士盡早預約辦理。然而，合資格的香港市民如因不在香港而未能在指定換證限期內換領新身份證，則可於返港後30天內補辦換證手續。

「全港市民換領身份證計劃」(換證計劃)的對象是全港市民，不論是永久性居民或獲准在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。另外，入境處在是次換證計劃更推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。