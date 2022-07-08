恒隆地產慶賀回歸25周年　推動城市可持續發展

恒隆地產（00101）是恒隆集團有限公司（00010）的地產業務機構。除了香港多元化的地產業務外，亦於內地主要城市發展世界級商業綜合項目。作為一家具規模的地產發展商，恒隆一直堅持「以客為尊」的服務理念為業務核心，致力聯繫顧客、社群、夥伴，以實現可持續增長的使命，恪守「誠信、永續、卓越、開明」的核心價值，實踐「只選好的、只做對的」的品牌理念。

恒隆地產的母公司恒隆集團於1960年創辦，在香港建立穩固根基後，洞悉內地經濟增長潛力所帶來的發展黃金機會，遂於1990年代初開展內地拓展策略，現時已成功進入上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢及杭州發展商業地產項目。恒隆的內地項目均以恒隆廣場「66」品牌命名，定位高端，吸引世界頂尖時尚產品與高級消費品牌成為租戶，並憑藉別出心裁的建築設計、服務及可持續發展的措施贏得多項國際榮譽。

恒隆致力把環境、社會和管治策略融入到日常營運中，並以應對氣候變化、資源管理、福祉及可持續交易4大優先議題作為可持續發展框架。公司繼於2020年宣布2030年可持續發展目標及指標後，於2021年還制訂了25個將於2025年底或之前實現的指標，制訂具體及可量化的措施，並為員工未來4年進行與可持續發展相關的工作釐定清晰目標，凸顯恒隆矢志成為全球領先的可持續發展房地產公司之決心。

恒隆每年均透過社區投資，體現社會責任。公司的社區投資計劃涵蓋多項社會需求，特別着重多元共融、青少年發展及教育、社會服務、藝術和文化發展。

此外，恒隆自新冠疫情爆發以來，一直高度關注疫情發展，積極響應各地政府防疫政策。恒隆更於2020及2022年兩度透過「恒隆抗疫基金」，支援應對新冠疫情的工作，包括捐款興建方艙醫院、捐贈防疫物資，又推出措施鼓勵市民接種新冠疫苗。恒隆亦按租戶的營運情況提供適切的支援，包括提供租金寬減措施，與他們共度時艱。

恒隆相信香港在回歸祖國25年後，定必維持繁榮穩定，公司業務亦可以繼續邁步發展。