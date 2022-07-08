執法人員周末聯合行動　到外傭聚集點籲遵守防疫規例

因應疫情升溫，本地確診數字持續上升，政府今日(8日)強烈呼籲包括家庭傭工在內，社會各界同心抗疫。食環署將於本周末再次聯同多個政府部門，在多區公眾人士及家庭傭工的慣常聚集地點進行跨部門聯合宣傳教育行動，以及敦促他們遵守各項防疫規例及限制。

食環署會與香港警務處、勞工處、相關地區民政事務處、康樂及文化事務署及入境事務處攜手，在多個公眾及家傭的假日慣常聚集地點採取跨部門聯合行動。食環署將會安排潔淨服務承辦商加強公眾街道潔淨服務，亦加派執法人員巡邏打擊無牌小販擺賣活動，並向無牌熟食小販作出拘控。食環署又會向公眾及家傭派發多種語言的宣傳單張，呼籲保持環境衞生及不得進行非法擺賣。其他部門亦會提醒他們遵守各項防疫規例，包括身處公眾地方時，須佩戴口罩，亦禁止進行4人以上的羣組聚集。

政府表示，避免群組聚集對防止疫情擴散至為重要，政府部門會加強宣傳教育及嚴厲執法，呼籲各界人士自律，切勿鬆懈。