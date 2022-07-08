政Whats噏：現屆政府取消「短問短答」　「前廳交流會」取代

立法會內務委員會今日(8日)舉行會議，內會主席喺會上指，立法會主席梁君彥正與特首辦商討「前廳交流會」細節，特首答問會將繼續保留。至於由前特首林鄭月娥所設，每月30分鐘「短問短答」質詢，內會主席稱將會取消，現屆政府期望透過「前廳交流會」同議員交流。

議員狄志遠表示，日前特首提出「前廳交流會」，希望唔會淪為形式化，並欲了解答問大會及「短問短答」會否繼續保留，認為可以並存。內會主席表示，立法會主席與行政長官辦公室已進行細節對接安排，當一切定好，會再向議員通報。至於特首答問大會將如常舉行，具體日子需再擬訂。

特首李家超喺日前嘅首次答問會上，提出設立「前廳交流會」，將安排司局長輪流同議員，就各項議題溝通交流。而前特首林鄭月娥上任時，就提出設立「短問短答」形式嘅特首質詢時間，每次歷時約半小時。

另外，內務委員會通過暫停執行《議事規則》內，同一會期內連續兩次會議不得相隔多於6個星期嘅安排，以便立法會可以安排今個年度嘅暑期休會。過往立法會喺10月開始會期，翌年7月完結，會期之間有逾2個月嘅暑期休會。然而今屆立法會會期由1月展開，為保持暑期休會嘅做法，立法會須暫停執行《議事規則》內相關嘅技術規則。而內會主席將於下周三嘅大會動議有關議案。