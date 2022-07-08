陳嘉信出任物流署署長　鄧婉雯掌公司註冊處

政府今日(8日)公布高層官員調動，現任房屋局主任(特別職務)/一手住宅物業銷售監管局專員陳嘉信將於今年7月26日出任政府物流服務署署長，接替將展開退休前休假的周淑貞；

現任民政及青年事務局副秘書長鄧婉雯將於今年7月25日出任公司註冊處處長。

陳嘉信1987年9月加入政務職系後，於2018年4月晉升為首長級甲級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前規劃環境地政科、前布政司辦公室、前香港政府駐英辦事處、前政務科、香港駐東京經濟貿易辦事處、房屋署、環境保護署及候任行政長官辦公室。他於2012年7月至2016年10月出任行政長官私人秘書，於2016年10月至2020年12月出任勞工處處長，並從2020年12月起出任運輸及房屋局主任(特別職務)後改稱房屋局主任(特別職務)/一手住宅物業銷售監管局專員。

鄧婉雯1988年7月加入政務職系後，於2011年4月晉升為首長級乙級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前公務員事務科、前衞生福利科、前政務科、前影視及娛樂事務管理處、前資訊科技及廣播局、前工商及科技局、衞生署、勞工及福利局及財經事務及庫務局。她於2010年4月至2014年4月出任副行政署長，於2014年4月至2021年4月出任政府物流服務署副署長，並從2021年4月起出任民政事務局副秘書長(後改稱民政及青年事務局副秘書長)。