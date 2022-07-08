今增2945確診 輸入佔197宗 多3人疑染BA.4或5無源頭

本港新冠肺炎疫情再上高位，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(8日)新增2,945宗確診，包括197宗輸入個案，其餘2,748宗確診屬本地感染，第5波個案累計至1,252,436宗；另多3名患者離世，包括2男1女，年齡介乎64至85歲，其中1人接種3針，另外2人已打2針，均非為院舍個案。

新增11宗懷疑感染Omicron BA.4或BA.5個案，包括6宗是其他個案相關，另有2宗為密切接觸者，其餘3宗屬源頭不明個案，患者分別居於皇后大道西翰林峰2座，有1名同住家人確診；另一無源頭患者居九龍順緻苑A座順隆閣；而富榮花園8座亦有1名病人，有1名密切接觸者感染。另多20宗BA.2.12.1疑似個案，其中18宗屬本地無源頭，餘下2宗與其他個案相關。

輸入個案當中，錄得多於10宗個案的地區包括英國有63宗、泰國14人、美國13宗、星加坡10宗。變種病毒方面，再有5間院舍出現個案，各涉及1名院友。學校方面，今日呈報214宗病例，來自191間學校，涉及174名學生及38名教職員。