港鐵辯稱飛站涉信號不良　議員批解釋屬「犯低級錯誤」

立法會鐵路事宜小組委員會今日(8日)召開會議，討論於5月23日港鐵南港島綫海洋公園站的「飛站」及不暢順事故。港鐵在會上解釋，事故是由於無線網絡信號短暫接收不良，令列車需改為人手操作，但當轉回全自動模式時，因幕門未打開，系統誤以為毋須上落客而造成事故。有議員批評港鐵的解釋是低級錯誤，未有做好員工培訓。

港鐵調查報告提及，當日有列車在海洋公園站附近運行不暢順，需要人手操作，約15分鐘後，下班列車出現同樣情況，未有上落客便離站。港鐵車務總監李家潤表示，列車到達海洋公園站附近路段時，無線網絡信號短暫接收不良，令列車未能順暢與軌旁信號系統連繫，觸發全自動列車系統的安全裝置而停車，需要改為人手操控進站。到站後，控制中心指示車長轉為自動駕駛，但因沒有打開幕門，系統便指示列車前往下個車站。當時車務人員立即將列車停下，在廣播後倒車回站，事故中約300名乘客受影響，行程延誤最多約19分鐘，無收到有乘客受傷。

工程界議員盧偉國表示，相關系統操作正常及合邏輯，但港鐵在人手及及自動系統互相轉換的測試過程中，應有模擬操作以及風險管理，期望港鐵不要「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。議員陳家珮批評，今次事故是低級科技錯誤，「只是接收不到WiFi」。