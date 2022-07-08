過半受訪者撐超市蔬果「走膠」　逾70%支持重用網購包裝

平常可見的商品如蔬果等大多會以塑膠包裝，保存其新鮮度。有機構近日就蔬果包裝作調查，結果發現，有44%受訪者表示大部分蔬果被過度包裝，認為只有小部分的佔20%，亦有36%受訪者認為超市有一半新鮮蔬果有過度包裝的情況。針對這個情況，58%的受訪者支持超市提供無包裝新鮮蔬果，30%則持「一半半」的意見。

香港民意研究於上周四至本周二(6月30日至7月5日)，以網上問卷方式訪問3,961名港人，了解他們重用網購包裝的習慣、對超市新鮮蔬果包裝的意見，以及受訪者對超市新鮮蔬果包裝有否過度包裝的意見分化。當中有70%受訪者認為無包裝蔬果可能較易破損，會影響其購買意欲，但當中較多的意欲僅減低少許，而過半受訪者稱無包裝蔬果產品或較易受潮，沒有產品標籤均為較影響他們的購買意欲。關注團體「Re-Market」指超市以多重包裝作綑綁式優惠，他們建議參考街市的展示方式，以可重用膠籃載起商品。

調查又發現，75%的受訪者會回收或重用包裝，有73%人支持政府與網購公司合作，推出可重用網購包裝，鼓勵顧客收貨後歸還，減少網購廢物，亦有65%的人願意收貨後到取貨點歸還包裝。