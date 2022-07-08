政Whats噏：段崇智續任爭議餘波未了　議員質疑中大校董會決定

香港中文大學校長段崇智獲得續任所掀起嘅風波仍未平息，政界近月來多次口誅筆伐，直斥續聘安排無理，稱其難脫支持暴力之嫌；亦有議員要求立法會教育事務委員會討論，而身兼中大校董嘅議員張宇人今日(8日)喺報章撰文，形容續聘安排「耐人尋味」，並附上多個反對論點，批評做法不合常理。

擔任中大校董多年嘅張宇人，指自己過去14年共參與3任校長嘅聘任工作，過程都好順利，唯獨今次嘅結果令人難以接受，縱使校董會新任主席事後強調，續任安排係遵照嚴格同完善嘅程序，並向中大社群進行廣泛諮詢，但顯然未能消除公眾疑慮，破壞立法會與校董會以往嘅良好關係。

張列舉多項質疑，包括中大同段崇智喺「黑暴事件」中嘅角色至今仍未定性，尤其是好多人對校長喺當時嘅角色與表現有所警惕嘅情況下，校董會仍決定續聘現任校長，做法令人愕然；加上今次續任安排予人倉促嘅決定，並指自己早前已致函校董會，希望校長續聘問題可等到新任校董會主席就任，同7月1日新任校監正式上任後先至處理，但時任校董會主席任滿前幾日最後一次主持會議，結果就通過續聘議程，做法有違企業管治精神，予人背後埋藏秘密議程之嫌。

作為中大第八任校長嘅段崇智，2018年1月1日上任，任期6年，即是2023年年底先至結束校長嘅職務，不過段喺今年4月就獲得續任3年，並於2024年1月1日生效。另一位身兼中大校董、一直都反對續聘安排嘅議員劉國勳，今日接受東網查詢時就質疑有無需要咁快續約。儘管佢強調會繼續留意事態發展，特別喺現有機制有不盡人意嘅地方，然而早前教育事務委員會並非於聚焦於跟進中大情況，暫時難以交代討論進展。

其實過去都有議員要求喺教育事務委員會討論相關事件，但該委員會暫時未有最新議程安排。雖然外界有好多反對聲音，但中大校董會只係多次辯稱，指續任安排沿用多年，行之有效。之不過解釋就未必為大眾所接受，難以平息外界嘅質疑，相信事件仲有排發酵喇。